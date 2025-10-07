İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Texasda kimyəvi maddələr istehsal edən zavodda yanğın olub

    Digər ölkələr
    • 07 oktyabr, 2025
    • 07:29
    Texasda kimyəvi maddələr istehsal edən zavodda yanğın olub

    ABŞ-nin Texas ştatının Friport şəhərində yerləşən "Dow" şirkətinin kimyəvi maddələr istehsalı üzrə zavodunda yanğın baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə şirkətin "Facebook" sosial şəbəkəsində paylaşdığı məlumatda bildirilib.

    "FOX26" telekanalının Friport hakimiyyətinə istinadən yazdığına görə, hazırda yanğının yerli əhaliyə heç bir təsiri yoxdur, sığınacaqlara getmək tələb olunmur.

    Xəsarət alanlar barədə isə məlumat daxil olmayıb.

    Texas yanğın kimyəvi maddə
    В Техасе загорелось предприятие по производству химикатов

    Son xəbərlər

    07:29

    Texasda kimyəvi maddələr istehsal edən zavodda yanğın olub

    Digər ölkələr
    07:07

    Qızılın qiyməti sutka ərzində ikinci dəfə tarixi maksimumu yeniləyib

    Maliyyə
    06:46

    Maduro: Ekstremistlər ABŞ səfirliyində terror aktı həyata keçirməyi planlaşdırıblar

    Digər ölkələr
    06:23

    Tramp şatdaunu sonlandıracaqları halda, demokratlarla əməkdaşlığa hazır olduğunu bildirib

    Digər ölkələr
    05:51

    Ficidə 5,6 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    05:22

    "Fox News": ABŞ prokurorluğu respublikaçı senatorların telefon danışıqlarını dinləyib

    Digər ölkələr
    04:48

    Parisdə "Apple"a qarşı danışıqların qeydə alınması ilə bağlı araşdırma başladılıb

    Digər ölkələr
    04:20

    KİV: ABŞ Venesuelada çevrilişin təşkili üçün əməliyyat keçirə bilər

    Digər ölkələr
    03:52

    CNN: ABŞ Ədliyyə Nazirliyi gizli şəkildə narkokartellərə qarşı hücumları təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti