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    В Тбилиси нашлись 14 человек, считавшихся пропавшими без вести в результате наводнения

    Теперь без вести пропавшими считаются 10 человек

    Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ С 24 до 10 сократилось количество людей, считающихся пропавшими без вести в результате самого сильного за последние 55 лет наводнения в Тбилиси.

    Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в МВД Грузии.

    "14 человек, считавшихся без вести пропавшими, нашлись, вернулись в дома и к близким, - отметили в МВД. - В настоящее время 10 человек считаются пропавшими без вести".

    Вечером 14 июня высшие должностные лица Грузии сообщали, что "по предварительным данным, в результате стихии погибло 12 и без вести пропали 24 человека".

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