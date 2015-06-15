В Тбилиси нашлись 14 человек, считавшихся пропавшими без вести в результате наводнения

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ С 24 до 10 сократилось количество людей, считающихся пропавшими без вести в результате самого сильного за последние 55 лет наводнения в Тбилиси.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в МВД Грузии.

"14 человек, считавшихся без вести пропавшими, нашлись, вернулись в дома и к близким, - отметили в МВД. - В настоящее время 10 человек считаются пропавшими без вести".

Вечером 14 июня высшие должностные лица Грузии сообщали, что "по предварительным данным, в результате стихии погибло 12 и без вести пропали 24 человека".