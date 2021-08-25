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В Танзании у французского посольства застрелили двух полицейских

В Танзании у французского посольства застрелили двух полицейских Неизвестный открыл стрельбу рядом с посольством Франции в столице Танзании Дар-эс-Саламе и застрелил двух полицейских
Другие страны
25 августа 2021 г. 18:46
В Танзании у французского посольства застрелили двух полицейских

Неизвестный открыл стрельбу рядом с посольством Франции в столице Танзании Дар-эс-Саламе и застрелил двух полицейских.

Как передает Report, об этом сообщает местная газета Citizen со ссылкой на полицию и очевидцев.

По словам очевидца Салима Элли, мужчина стрелял в полицейских в упор и забрал оружие, а затем начал стрелять в воздух. Находившиеся рядом люди побежали в укрытие.

Инспектор полиции Саймон Сиро заявил, что правоохранителям удалось ликвидировать нападавшего, его личность и мотивы преступления устанавливаются. Инспектор считает, что атака может быть местью за операцию против террористов в Мозамбике, проводимую сообществом развития Юга Африки (SADC), куда входит Танзания.

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Версия на азербайджанском языке Tanzaniyada Fransa səfirliyinin qarşısında iki polis güllələnib

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