В Танзании потеряли президента

Лидер танзанийской оппозиции Тунду Лиссу призвал правительство раскрыть местонахождение президента Джона Магуфули, которого не видели на публике уже две недели

Лидер танзанийской оппозиции Тунду Лиссу призвал правительство раскрыть местонахождение президента Джона Магуфули, которого не видели на публике уже две недели.

Как передает Report со ссылкой на BBC, Лиссу сказал, что благополучие президента вызывает серьезную озабоченность общества. Правительство Танзании предостерегло средства массовой информации от публикации непроверенной информации о состоянии здоровья Магуфули.

Ведущая кенийская газета сообщает, что африканский лидер находится в больнице Найроби с коронавирусом, однако эта информация официально не подтверждена.

Магуфули отрицает, что COVID-19 является проблемой для Танзании, пропагандируя молитву и ингаляцию как способ борьбы с вирусом.