    В Таиланде при падении строительного крана на поезд погибли 22 человека, 70 пострадали

    Другие страны
    • 14 января, 2026
    • 09:18
    В Таиланде при падении строительного крана на поезд погибли 22 человека, 70 пострадали

    Число погибших в результате обрушения строительного крана на пассажирский поезд в Таиланде возросло до 22 человек, а пострадавших - до 70 человек.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Khaosod.

    Большинство погибших оказались зажатыми под обломками.

    Инцидент произошел в провинции Накхонратчасима на северо-востоке королевства. Поезд следовал по маршруту Бангкок - Убонратчатхани. В результате столкновения состав сошел с рельсов и загорелся.

    На месте происшествия работают сотрудники спасательных служб, которые пытаются вызволить заблокированных пассажиров из трех вагонов. Всего около 200 человек.

    Tailandda kran qatarın üzərinə düşüb 22 nəfər ölüb, 70 nəfər xəsarət alıb

