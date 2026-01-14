В Таиланде при падении строительного крана на поезд погибли 22 человека, 70 пострадали
Другие страны
- 14 января, 2026
- 09:18
Число погибших в результате обрушения строительного крана на пассажирский поезд в Таиланде возросло до 22 человек, а пострадавших - до 70 человек.
Как передает Report, об этом сообщила газета Khaosod.
Большинство погибших оказались зажатыми под обломками.
Инцидент произошел в провинции Накхонратчасима на северо-востоке королевства. Поезд следовал по маршруту Бангкок - Убонратчатхани. В результате столкновения состав сошел с рельсов и загорелся.
На месте происшествия работают сотрудники спасательных служб, которые пытаются вызволить заблокированных пассажиров из трех вагонов. Всего около 200 человек.
Последние новости
09:21
Ильхам Алиев поделился публикацией о встрече с жителями АгдереВнутренняя политика
09:18
В Таиланде при падении строительного крана на поезд погибли 22 человека, 70 пострадалиДругие страны
09:15
США получат 74% акций в TRIPP Development Company, Армения - 26%В регионе
09:12
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.01.2026)Финансы
09:08
Казмортрансфлот нарастил контейнерные перевозки по Каспию более чем на 15% в 2025 годуИнфраструктура
09:07
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.01.2026)Финансы
09:06
Казахстан привлек $300 млн на развитие Среднего коридораИнфраструктура
09:04
ГААДА: Обеспечена безопасность дорожного движения на автомобильных дорогахИнфраструктура
08:50