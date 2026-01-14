Tailandda kranın qatarın üzərinə düşməsi nəticəsində 22 nəfər ölüb, 70 nəfər xəsarət alıb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    14 yanvar, 2026
    Tailandda tikinti kranının sərnişin qatarının üzərinə düşməsi nəticəsində həlak olanların sayı 22 nəfərə, xəsarət alanların sayı isə 70 nəfərə çatıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Khaosod" qəzeti xəbər verib.

    Həlak olanların əksəriyyəti qırıntılar altında sıxılıb qalıb.

    Hadisə krallığın şimal-şərqində yerləşən Nakxonratçasima əyalətində baş verib. Qatar Banqkok - Ubonratçatxani marşrutu ilə hərəkət edirdi. Toqquşma nəticəsində qatar relsdən çıxıb və yanğın baş verib.

    Hadisə yerində xilasetmə xidmətlərinin əməkdaşları işləyirlər, onlar üç vaqonda bloklanmış sərnişinləri xilas etməyə çalışırlar. Ümumilikdə təxminən 200 nəfər.

    В Таиланде при падении строительного крана на поезд погибли 22 человека, 70 пострадали

