В Таиланде назначен новый премьер-министр

Анутин Чанвиракул назначен новым премьер-министром Таиланда.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно информации, король Таиланда Маха Вачиралонгкорн утвердил председателя консервативной партии "Бумяжтай" А.Чанвиракула на пост нового премьер-министра после того, как тот выиграл голосование в парламенте.

Агентство отмечает, что начиная с 2023 года в Таиланде сменилось уже три премьера.

Предыдущим премьером была Пхетхонгтхан Чинават, дочь экс-главы правительства Таксина Чинавата. В 2025 году ее отстранили от должности по результатам расследования на предмет возможных нарушений этики в ходе ее попыток решить пограничный вопрос с Камбоджей.