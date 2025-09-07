В Таиланде назначен новый премьер-министр
Другие страны
- 07 сентября, 2025
- 13:33
Анутин Чанвиракул назначен новым премьер-министром Таиланда.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.
Согласно информации, король Таиланда Маха Вачиралонгкорн утвердил председателя консервативной партии "Бумяжтай" А.Чанвиракула на пост нового премьер-министра после того, как тот выиграл голосование в парламенте.
Агентство отмечает, что начиная с 2023 года в Таиланде сменилось уже три премьера.
Предыдущим премьером была Пхетхонгтхан Чинават, дочь экс-главы правительства Таксина Чинавата. В 2025 году ее отстранили от должности по результатам расследования на предмет возможных нарушений этики в ходе ее попыток решить пограничный вопрос с Камбоджей.
