    В Таиланде назначен новый премьер-министр

    • 07 сентября, 2025
    • 13:33
    В Таиланде назначен новый премьер-министр

    Анутин Чанвиракул назначен новым премьер-министром Таиланда.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

    Согласно информации, король Таиланда Маха Вачиралонгкорн утвердил председателя консервативной партии "Бумяжтай" А.Чанвиракула на пост нового премьер-министра после того, как тот выиграл голосование в парламенте.

    Агентство отмечает, что начиная с 2023 года в Таиланде сменилось уже три премьера.

    Предыдущим премьером была Пхетхонгтхан Чинават, дочь экс-главы правительства Таксина Чинавата. В 2025 году ее отстранили от должности по результатам расследования на предмет возможных нарушений этики в ходе ее попыток решить пограничный вопрос с Камбоджей.

    Лента новостей