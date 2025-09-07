İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    Digər ölkələr
    • 07 sentyabr, 2025
    • 14:10
    Tailand kralı ölkəyə yeni baş nazir təyin edib

    Anutin Çanvirakul Tailandın yeni baş naziri təyin edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg" agentliyi məlumat yayıb.

    Məlumata görə, Tayland kralı Maha Vaçiralonqkorn parlamentdə səsvermədə qalib gəldikdən sonra mühafizəkar "Bumyajtay" partiyasının sədri A.Çanvirakulu yeni baş nazir kimi təsdiqləyib.

    Agentlik qeyd edib ki, əvvəlki baş nazir keçmiş baş nazir Taksin Şinavatranın qızı Phethonqthan Şinavatra olub.

    2025-ci ildə o, Kamboca ilə sərhəd problemini həll etmək cəhdləri zamanı mümkün etik pozuntularla bağlı araşdırmadan sonra vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb.

    В Таиланде назначен новый премьер-министр

