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В Таиланде мужчина устроил стрельбу и был убит в перестрелке с полицией

В Таиланде мужчина устроил стрельбу и был убит в перестрелке с полицией В Таиланде мужчина убил и ранил шестерых человек и был застрелен после 15 часов сопротивления
Другие страны
23 марта 2023 г. 12:15
В Таиланде мужчина устроил стрельбу и был убит в перестрелке с полицией

В Таиланде мужчина убил и ранил шестерых человек и был застрелен после 15 часов сопротивления.

Как передает Report, об этом сообщает Bangkok Post.

Стрельба произошла на территории жилого комплекса в районе Муанг в провинции Пхетчабури днем 22 марта. Рано утром в четверг стрелок был убит полицейским спецназом.

29-летний Анувату Лемтхонг застрелил трех человек и ранил еще троих, включая полицейского. Он начал беспорядочную стрельбу из окна второго этажа своего дома.

Почти сто сотрудников полиции прибыли туда и окружили здание, пытаясь убедить стрелка сдаться, но не смогли сделать это. Вечером к переговорам присоединилась мать стрелка, однако она также не смогла воздействовать на сына.

Лемтхонг был застрелен на втором этаже своего дома через 14 минут после начала штурма.

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