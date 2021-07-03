О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Таджикистане объявили обязательную вакцинацию

В Таджикистане объявили обязательную вакцинацию Вакцинация от коронавирусной инфекции в Таджикистане для совершеннолетних граждан стала обязательной
Другие страны
3 июля 2021 г. 19:24
В Таджикистане объявили обязательную вакцинацию

Вакцинация от коронавирусной инфекции в Таджикистане для совершеннолетних граждан стала обязательной.

Как передает Report со ссылкой на издание "Ховар", такое решение принял республиканский штаб по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения коронавируса.

"Вакцинация от коронавируса является обязательной для граждан старше 18 лет", - указано в решении штаба.

Отмечается, что для иммунизации граждане должны обратиться к семейному врачу или в медучреждение по месту жительства, где пройдут вакцинацию на бесплатной основе.

Вместе с тем гражданам, въезжающим на территорию Таджикистана из-за рубежа, штаб рекомендует тестирование на коронавирус и 10 суток в домашней изоляции, независимо от результата теста.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена
Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена
3 июля 2021 г. 15:39
Руководство Армении принуждало своих граждан воевать – откровения армянских осужденных - КОММЕНТАРИЙ
Руководство Армении принуждало своих граждан воевать – откровения армянских осужденных - КОММЕНТАРИЙ
3 июля 2021 г. 15:33
Боррель: Евросоюз будет играть более активную роль на Южном Кавказе
Боррель: Евросоюз будет играть более активную роль на Южном Кавказе
3 июля 2021 г. 10:33
Сегодня день рождения Лейлы Алиевой
ФотоСегодня день рождения Лейлы Алиевой
3 июля 2021 г. 02:19
Президент Азербайджана наградил группу сотрудников МВД
Президент Азербайджана наградил группу сотрудников МВД
2 июля 2021 г. 14:19
Председатель TƏBİB о риске распространения штамма дельта - ЭКСКЛЮЗИВ
Председатель TƏBİB о риске распространения штамма "дельта" - ЭКСКЛЮЗИВ
2 июля 2021 г. 14:01
В ходе азербайджано-турецких учений успешно выполняются учебно-боевые задачи
ФотоВ ходе азербайджано-турецких учений успешно выполняются учебно-боевые задачи
2 июля 2021 г. 12:02
Четырем полковникам МВД присвоено звание генерал-майора
Четырем полковникам МВД присвоено звание генерал-майора
2 июля 2021 г. 09:58
В Азербайджане отмечается День полиции
В Азербайджане отмечается День полиции
2 июля 2021 г. 00:00
Эксперт ВОЗ: Власти Азербайджана привержены поддержке процесса вакцинации
Эксперт ВОЗ: Власти Азербайджана привержены поддержке процесса вакцинации
1 июля 2021 г. 18:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi