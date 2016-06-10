​В Судане в аварии с автоцистерной погибли 32 человека

Баку. 10 Июня. REPORT.AZ/ Автобус с паломниками столкнулся с автоцистерной на востоке Судана, погибли 32 человека, еще 12 пострадали.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел на трассе между городами Хартум и Порт-Судан. По словам очевидцев, авария произошла из-за плохой видимости.

Пассажиры автобуса направлялись в Саудовскую Аравию для совершения малого хаджа.

Хадж является одним из пяти столпов, на которых основывается ислам. Паломничество к святым местам в Мекке и Медине предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину. Хадж делится на большой и малый. Малый хадж (умра), в отличие от большого, мусульманин может совершить в любое время года.