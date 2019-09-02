В Судане при столкновении автобусов погибли 15 человек.

По меньшей мере 15 человек погибли, ещё 22 пострадали в понедельник в результате столкновения двух междугородных автобусов в Судане.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило издание Al-Intibah, авария произошла на скоростной трассе в провинции Белый Нил на юге страны.

Один из рейсовых автобусов следовал из Хартума в город Кости, крупнейший по численности город штата, другой - в обратном направлении. ДТП, по данным полиции, произошло из-за значительного превышения скоростного режима и нарушения одним из водителей правил при обгоне.