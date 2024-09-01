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ОАЭ окажет помощь голодающим в Судане

ОАЭ окажет помощь голодающим в Судане ОАЭ подписали соглашение с ЮНИСЕФ о выделении $7 млн для предоставления экстренной продовольственной помощи Судану.
Другие страны
1 сентября 2024 г. 06:55
ОАЭ окажет помощь голодающим в Судане

ОАЭ подписали соглашение с ЮНИСЕФ о выделении $7 млн для предоставления экстренной продовольственной помощи Судану.

Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство WAM.

Уточняется, что $6 млн предназначены Судану и $1 млн — Южному Судану. Отмечается, что 24,7 млн человек страдают, не попадая под продовольственную безопасность.

В Судане около 13 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома, более 10 млн стали вынужденными переселенцами, более двух миллионов нашли убежища в соседних странах. Доноры профинансировали только 26% Плана гуманитарного реагирования для Судана и 36% программы медицинской помощи.

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Версия на английском языке UAE to support humanitarian efforts in Sudan, South Sudan
Версия на азербайджанском языке BƏƏ Sudanda aclıqdan əziyyət çəkən insanlara kömək edəcək

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