ОАЭ окажет помощь голодающим в Судане

ОАЭ подписали соглашение с ЮНИСЕФ о выделении $7 млн для предоставления экстренной продовольственной помощи Судану.

ОАЭ подписали соглашение с ЮНИСЕФ о выделении $7 млн для предоставления экстренной продовольственной помощи Судану.

Как передает Report , об этом сообщает информационное агентство WAM.

Уточняется, что $6 млн предназначены Судану и $1 млн — Южному Судану. Отмечается, что 24,7 млн человек страдают, не попадая под продовольственную безопасность.

В Судане около 13 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома, более 10 млн стали вынужденными переселенцами, более двух миллионов нашли убежища в соседних странах. Доноры профинансировали только 26% Плана гуманитарного реагирования для Судана и 36% программы медицинской помощи.