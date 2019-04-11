В Судане объявили о создании переходного правительства

Суданские военные объявили о создании в стране переходного совета, сообщает Report со ссылкой на Al Arabiya.
Новый орган руководства страны возглавит первый вице-президент Судана Авад ибн Ауф.
Отметим, что в Судане последние четыре месяца не стихают народные протесты, которые были вызваны недовольством экономической ситуацией в стране. Митинги начались на фоне роста цен на топливо, хлеб и муку.
Отметим, что в конце февраля президент Судана Омар аль-Башир в эфире национального телевидения объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения на год.
Ранее сообщалось, что по итогам военного переворота в Судане президент Омар аль-Башир ушел в отставку.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости