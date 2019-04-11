В Судане объявили о создании переходного правительства

© Al Jazeera https://report.az/storage/news/0d292d173628df650f1dddba1b14a344/99a5a66d-d8a4-4022-ad8b-e154ea6bde14_292.jpg

Суданские военные объявили о создании в стране переходного совета, сообщает Report со ссылкой на Al Arabiya.

Новый орган руководства страны возглавит первый вице-президент Судана Авад ибн Ауф.

Отметим, что в Судане последние четыре месяца не стихают народные протесты, которые были вызваны недовольством экономической ситуацией в стране. Митинги начались на фоне роста цен на топливо, хлеб и муку.

Отметим, что в конце февраля президент Судана Омар аль-Башир в эфире национального телевидения объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения на год.

Ранее сообщалось, что по итогам военного переворота в Судане президент Омар аль-Башир ушел в отставку.