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В Судане объявили о создании переходного правительства

В Судане объявили о создании переходного правительства
Новый орган руководства Судана возглавит первый вице-президент Судана Авад ибн Ауф
© Al Jazeera

Суданские военные объявили о создании в стране переходного совета, сообщает Report со ссылкой на Al Arabiya.

Новый орган руководства страны возглавит первый вице-президент Судана Авад ибн Ауф.

Отметим, что в Судане последние четыре месяца не стихают народные протесты, которые были вызваны недовольством экономической ситуацией в стране. Митинги начались на фоне роста цен на топливо, хлеб и муку.

Отметим, что в конце февраля президент Судана Омар аль-Башир в эфире национального телевидения объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения на год.

Ранее сообщалось, что по итогам военного переворота в Судане президент Омар аль-Башир ушел в отставку. 

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