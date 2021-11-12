В странах Европы смертность от коронавируса упала в десятки раз

Несмотря на резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Европе, смертность по сравнению с концом 2020 года, когда началась массовая вакцинация, снизилась в десятки раз в тех странах, где коллективный иммунитет превысил 70%.

Несмотря на резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Европе, смертность по сравнению с концом 2020 года, когда началась массовая вакцинация, снизилась в десятки раз в тех странах, где коллективный иммунитет превысил 70%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют подсчеты СМИ на основе официальных заявлений властей, данных Всемирной организации здравоохранения.

Темпы распространения инфекции в Европе подскочили в последние три недели. Практически весь регион вновь оказался в "красной зоне". В Германии, Австрии, Венгрии, странах Балтии и ряде балканских государств сейчас в сутки регистрируют самое высокое за пандемию число новых случаев заражения. Однако там, где высокий уровень коллективного иммунитета, смертность опустилась до самых низких значений.

Самая высокая в Европе заболеваемость сохраняется в Великобритании, где с июля регистрируют свыше 30 тыс. заболевших в день. При этом умирают менее 1% из них - около 200 человек в сутки. На пике в прошлую волну в январе этот показатель был в девять раз выше, а ковид регистрировали у 56,3 тыс. человек. Сейчас уровень коллективного иммунитета в стране составляет около 74%.

На второе место в последние дни вышла Германия, где число заболевших в сутки превысило 45 тыс., хотя иммунитет в стране приблизился к отметке в 70%. Таких высоких значений заболеваемости в ФРГ еще не было. Прошлой зимой они слегка превышали 30 тыс., но тогда смертность достигала 1,2 тыс. случаев за сутки, сейчас же от COVID-19 умирают около 150 человек. По словам главы Минздрава ФРГ Йенса Шпана, сейчас в стране идет "пандемия непривитых".