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В столице Сомали произошел мощный взрыв, погибли 20 человек - ОБНОВЛЕНО

В столице Сомали произошел мощный взрыв, погибли 20 человек - ОБНОВЛЕНО Мощный взрыв прогремел в сомалийской столице Могадишо
Другие страны
5 марта 2021 г. 23:19
В столице Сомали произошел мощный взрыв, погибли 20 человек - ОБНОВЛЕНО

По меньшей мере 20 человек погибли в результате взрыва, прогремевшего в сомалийской столице Могадишо.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на медиков.

"На данный момент мы вытащили 20 погибших и 30 раненых с места взрыва", - заявил агентству представитель службы скорой помощи.

Очевидцы указали, что автомобиль, двигавшийся на высокой скорости, взорвался у ресторана. После взрыва были слышны звуки выстрелов.

Ранее новостной портал Garowe Online сообщил, что в результате взрыва 20 человек погибли, 40 пострадали.

22:16

Мощный взрыв прогремел в сомалийской столице Могадишо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Garowe.

Отмечается, что эпицентр взрыва находился возле ресторана недалеко от городской тюрьмы. Очевидцы сообщают о пострадавших. Полиция перекрыла все дороги, ведущие в квартал, где произошел инцидент, к месту взрыва спешат машины скорой помощи.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSomalidə partlayış zamanı azı 20 nəfər həlak olub, onlarla yaralı var

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