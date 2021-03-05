В столице Сомали произошел мощный взрыв, погибли 20 человек - ОБНОВЛЕНО

По меньшей мере 20 человек погибли в результате взрыва, прогремевшего в сомалийской столице Могадишо.
Как передает Report, об этом сообщило агентство
"На данный момент мы вытащили 20 погибших и 30 раненых с места взрыва", - заявил агентству представитель службы скорой помощи.
Очевидцы указали, что автомобиль, двигавшийся на высокой скорости, взорвался у ресторана. После взрыва были слышны звуки выстрелов.
Ранее новостной портал
Мощный взрыв прогремел в сомалийской столице Могадишо.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал
Отмечается, что эпицентр взрыва находился возле ресторана недалеко от городской тюрьмы. Очевидцы сообщают о пострадавших. Полиция перекрыла все дороги, ведущие в квартал, где произошел инцидент, к месту взрыва спешат машины скорой помощи.