В США заявили о нежелании торговой войны с Китаем

Вашингтон готов к торговой войне с Китаем, но не хочет ее начала.

Как передает Report, об этом заявил представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир в интервью телеканалу Fox News.

"Это не обязательно должна быть торговая война, но мы готовы пойти на это, если будет нужно. Мы прямо сейчас выясняем, каковы позиции сторон, в ближайшие дни мы попытаемся понять, есть ли способ продвинуться вперед", - сказал он.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Вашингтон с 1 ноября или ранее увеличит на 100% размер таможенных пошлин в отношении Китая, а также введет меры экспортного контроля на программное обеспечение.