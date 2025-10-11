В США заявили о нежелании торговой войны с Китаем
- 11 октября, 2025
- 03:58
Вашингтон готов к торговой войне с Китаем, но не хочет ее начала.
Как передает Report, об этом заявил представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир в интервью телеканалу Fox News.
"Это не обязательно должна быть торговая война, но мы готовы пойти на это, если будет нужно. Мы прямо сейчас выясняем, каковы позиции сторон, в ближайшие дни мы попытаемся понять, есть ли способ продвинуться вперед", - сказал он.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Вашингтон с 1 ноября или ранее увеличит на 100% размер таможенных пошлин в отношении Китая, а также введет меры экспортного контроля на программное обеспечение.
