İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    ABŞ Çinlə ticarət müharibəsinə girmək istəmədiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    • 11 oktyabr, 2025
    • 04:07
    ABŞ Çinlə ticarət müharibəsinə girmək istəmədiyini açıqlayıb

    Rəsmi Vaşinqton Çinlə ticarət müharibəsinə hazırdır, lakin müharibəyə başlamaq istəmir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu ABŞ-nin ticarət nümayəndəsi Ceymison Qrir "Fox News"a müsahibəsində deyib.

    "Bu, ticarət müharibəsi olmamalıdır, lakin lazım gələrsə, biz buna getməyə hazırıq. Hazırda hər iki tərəfin mövqeləri üzərində işləyirik və yaxın günlərdə irəliləyiş üçün bir yol olub-olmadığını anlamağa çalışacağıq", - o deyib.

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp daha əvvəl bildirib ki, Vaşinqton 1 noyabrda və ya ondan əvvəl Çinə tarifləri 100 % artıracaq və proqram təminatına ixrac nəzarəti tətbiq edəcək.

    ABŞ Ticarət müharibəsi Ceymison Qrir
    В США заявили о нежелании торговой войны с Китаем

    Son xəbərlər

    04:36

    Kriptovalyuta bazarında apreldən bəri ən böyük eniş qeydə alınıb

    Maliyyə
    04:07

    ABŞ Çinlə ticarət müharibəsinə girmək istəmədiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    03:48

    Tramp Si Cinpinlə görüşünü ləğv etmədiyini bildirib

    Digər ölkələr
    03:22

    Mbappe Azərbaycan yığması ilə oyunda topuq nahiyəsindən zədələnib

    Futbol
    02:55

    Çilidə güclü zəlzələdən sonra sunami xəbərdarlığı edilib

    Digər ölkələr
    02:16

    BƏƏ Qəzzaya humanitar yardım üçün 1,8 milyard dollar xərcləyib

    Digər ölkələr
    01:41

    Tramp: ABŞ noyabrın 1-dən Çin mallarına 100 % rüsum tətbiq edəcək

    Digər ölkələr
    01:40

    Didye Deşam: "Azərbaycan millisini sürətimiz hesabına çətin vəziyyətə saldıq"

    Futbol
    01:20

    Ayxan Abbasov: "Futbolçuların əzmkarlıq göstərmələri vacib idi"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti