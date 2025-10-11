Трамп: США 1 ноября введут 100% пошлины на товары из КНР

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон с 1 ноября или ранее увеличит на 100% размер таможенных пошлин в отношении Китая, а также введет меры экспортного контроля.

Как передает Report, соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.

По словам Трампа, "только что стало известно, что Китай занял исключительно агрессивную позицию", сообщив о том, что с 1 ноября "введет меры экспортного контроля на практически всю производимую им продукцию". По мнению главы американской администрации, это является частью "разработанного годы тому назад плана".

США, по словам Трампа, в ответ на это с 1 ноября или ранее, в зависимости от действий Пекина, "увеличат на 100% любые действующие в отношении Китая пошлины", а также "введут меры экспортного контроля на все критическое программное обеспечение".