Трамп: США 1 ноября введут 100% пошлины на товары из КНР

    Другие страны
    • 11 октября, 2025
    • 01:27
    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон с 1 ноября или ранее увеличит на 100% размер таможенных пошлин в отношении Китая, а также введет меры экспортного контроля.

    Как передает Report, соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.

    По словам Трампа, "только что стало известно, что Китай занял исключительно агрессивную позицию", сообщив о том, что с 1 ноября "введет меры экспортного контроля на практически всю производимую им продукцию". По мнению главы американской администрации, это является частью "разработанного годы тому назад плана".

    США, по словам Трампа, в ответ на это с 1 ноября или ранее, в зависимости от действий Пекина, "увеличат на 100% любые действующие в отношении Китая пошлины", а также "введут меры экспортного контроля на все критическое программное обеспечение".

