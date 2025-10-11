İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Tramp: ABŞ noyabrın 1-dən Çin mallarına 100 % rüsum tətbiq edəcək

    Digər ölkələr
    • 11 oktyabr, 2025
    • 01:41
    Tramp: ABŞ noyabrın 1-dən Çin mallarına 100 % rüsum tətbiq edəcək

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, Vaşinqton Çinə gömrük rüsumlarını 100 % artıracaq və noyabrın 1-də və ya ondan əvvəl ixrac nəzarəti tətbiq edəcək.

    "Report"un məlumatına görə, o, bununla bağlı "Truth Social"da paylaşım edib.

    Trampın sözlərinə görə, Çinin son dərəcə aqressiv mövqe tutduğu sonradan məlum olub. O, noyabrın 1-dən etibarən Çinin istehsal etdiyi bütün məhsullara ixrac nəzarəti tətbiq edəcəyini açıqlayıb. ABŞ Prezidentinin fikrincə, bu illər əvvəl hazırlanmış planın bir hissəsidir.

    Tramp buna cavab olaraq bildirib ki, noyabrın 1-dən və ya ondan əvvəl Pekinin hərəkətlərindən asılı olaraq, ABŞ hazırda Çinə tətbiq edilən istənilən tarifləri 100 % artıracaq və bütün kritik proqram təminatına ixrac nəzarəti tətbiq edəcək.

    Трамп: США 1 ноября введут 100% пошлины на товары из КНР

