В США зафиксировали рост заказов пиццы рядом с Пентагоном

В пиццериях вокруг Пентагона вырос спрос на доставку.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Pentagon Pizza Index.

"Состояние готовности (DoughСon) 4. Усиленное разведывательное наблюдение", - говорится в сообщении портала.

Отмечается, что в двух ресторанах спрос вырос в полтора раза, еще в одном - сразу на 179%.

Напомним, что ранее повышенный спрос на пиццу в районе Пентагона наблюдался 3 января. Тогда президент США Дональд Трамп отчитался о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро.