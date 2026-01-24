В США зафиксировали рост заказов пиццы рядом с Пентагоном
Другие страны
- 24 января, 2026
- 04:46
В пиццериях вокруг Пентагона вырос спрос на доставку.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Pentagon Pizza Index.
"Состояние готовности (DoughСon) 4. Усиленное разведывательное наблюдение", - говорится в сообщении портала.
Отмечается, что в двух ресторанах спрос вырос в полтора раза, еще в одном - сразу на 179%.
Напомним, что ранее повышенный спрос на пиццу в районе Пентагона наблюдался 3 января. Тогда президент США Дональд Трамп отчитался о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
