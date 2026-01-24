İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Pentaqon yaxınlığında pizza sifarişləri artıb

    Digər ölkələr
    • 24 yanvar, 2026
    • 05:57
    Pentaqon yaxınlığında pizza sifarişləri artıb

    Pentaqon ətrafındakı pizzaxanalarda çatdırılma tələbi artıb.

    "Report"un xəbərinə görə, bunu "Pentagon Pizza Index"in məlumatları göstərir.

    "Hazırlıq vəziyyəti ("DoughCon") 4. Gücləndirilmiş kəşfiyyat müşahidəsi", - portal bildirib.

    Qeyd olunur ki, tələbat iki restoranda 50 %, digərində isə dərhal 179 % artıb.

    Xatırladaq ki, Pentaqon yaxınlığında pizza tələbatının artımı daha əvvəl ABŞ Prezidenti Donald Trampın Venesuela lideri Nikolas Maduronun ələ keçirildiyini elan etdiyi 3 yanvarda müşahidə olunmuşdu.

    ABŞ Pizza Pentaqon
    В США зафиксировали рост заказов пиццы рядом с Пентагоном

    Son xəbərlər

    06:18

    "İnter"in baş məşqçisi Kristian Kivu 2026-cı il Olimpiya Oyunlarının məşəlini daşıyacaq

    Futbol
    05:57

    Pentaqon yaxınlığında pizza sifarişləri artıb

    Digər ölkələr
    05:26

    "Brent" neftin qiyməti 14 yanvardan sonra ilk dəfə 66 dolları keçib

    Energetika
    05:07

    Niderland Sülh Şurasına qoşulmayacaq

    Digər ölkələr
    04:37

    ABŞ Nigeriyada 177 xristianın qaçırılmasından narahatdır

    Digər ölkələr
    04:12

    ABŞ-nin Vitse-prezidenti fevralda Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    04:09

    Tramp Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib

    Digər ölkələr
    03:47

    Kanadanın bir əyaləti Britaniya tacını gerbindən çıxarıb

    Digər ölkələr
    03:30

    ABŞ Sakit Okeanda narkotik qaçaqmalçılığı ilə məşğul olan gəmiyə zərbə endirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti