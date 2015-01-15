В США задержан подозреваемый в подготовке теракта в Конгрессе

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В американском штате Огайо сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) задержали мужчину, подозреваемого в подготовке вооруженного нападения на здание Конгресса США. Об этом свидетельствуют документы суда, опубликованные в среду.

Как отмечается, задержанный Кристофер Ли Корнел, известный также как Рахиль Махруз Убейда, поддерживал террористическую группировку "Исламское государство" и рассчитывал на сотрудничество с ней. По данным властей, он планировал привести в действие несколько самодельных взрывных устройств в здании, где базируется высший законодательный орган США, а затем открыть стрельбу по находящимся внутри людям.

Сотрудники ФБР задержали мужчину после того, как он приступил к изучению информации об изготовлении бомб, а также приобрел огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Корнел уже готовился к поездке в американскую столицу, где находится Конгресс.

Как отмечается, радикал оставлял сообщения экстремистской направленности в своем микроблоге в социальной сети Twitter. Ему предъявлены обвинения в подготовке убийства официального лица, информирует Report со ссылкой на ТАСС.