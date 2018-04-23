В США задержали подозреваемого в четырех убийствах

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Подозреваемый в убийстве четырех человек в Нэшвилле (штат Теннесси) 29-летний Трэвис Райнкин задержан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник в Twitter пресс-отдел городской полиции.

Инцидент произошел в воскресенье в 03:25 по местному времени (12:25 по бакинскому времени) в помещении одного из ресторанов сети Waffle House. Мужчина, вооруженный автоматической винтовкой AR-15, открыл стрельбу по посетителям. Два человека были застрелены у входа в ресторан, еще двое - в помещении. В тот момент, когда преступник перезаряжал оружие, один из посетителей сумел выхватить у него винтовку.

Преступник, явившийся в ресторан в одном жилете зеленого цвета, скрылся. В поисках преступника участвовали более 100 полицейских.