В США задержали афганца по обвинению в создании террористической угрозы

Гражданина Афганистана обвинили в США в распространении угроз террористического характера.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на американское Министерство внутренней безопасности.

Афганец Мохаммад Давуд Алокозай был задержан 25 ноября после того, как опубликовал в TikTok видеозапись, на которой он дает понять, что собирает бомбу для последующего ее подрыва в городе Форт-Уэрт (штат Техас). Обвиняемый прибыл в США при бывшем американском лидере Джо Байдене по программе приема афганских союзников Вашингтона после вывода американских войск из страны.

По этой же программе в Соединенные Штаты в 2021 году попал афганец Рахманулла Лаканвал, который 26 ноября этого года открыл огонь по бойцам Нацгвардии в Вашингтоне. Два нацгвардейца и сам нападавший получили ранения и были госпитализированы. Позже одна из военнослужащих скончалась от полученных травм.

После нападения на нацгвардейцев в Вашингтоне власти США приостановили выдачу виз гражданам Афганистана, а также временно прекратили рассмотрение прошений о предоставлении иностранным гражданам убежища.