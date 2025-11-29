ABŞ-də Əfqanıstan vətəndaşı terror təhdidi ittihamı ilə saxlanılıb
- 29 noyabr, 2025
- 22:54
ABŞ-də Əfqanıstan vətəndaşı terror xarakterli təhdidlər yaymaqda ittiham olunur.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə "Fox News" ABŞ-nin Daxili Təhlükəsizlik Nazirliyinə istinadən məlumat yayıb.
Əfqanıstan vətəndaşı Məhəmməd Davud Əlokozay 25 noyabrda "TikTok"da Texas ştatının Fort-Uert şəhərində partlatmaq üçün bomba hazırladığını əks etdirən video paylaşdıqdan sonra saxlanılıb. Təqsirləndirilən şəxs ABŞ-yə keçmiş prezident Co Baydenin rəhbərliyi vaxtı Birləşmiş Ştatlar qoşunlarının ölkədən çıxarılmasından sonra, Vaşinqtonun əfqan müttəfiqlərini qəbulu proqramı çərçivəsində gəlib.
Noyabrın 26-da Vaşinqtonda Milli Qvardiyanın döyüşçülərinə atəş açan Əfqanıstan vətəndaşı Rəhmanullah Laqanval da ABŞ-yə 2021-ci ildə bu proqram çərçivəsində gəlib. Atəş nəticəsində Milli Qvardiyanın iki hərbçisi və hücumçu yaralanıb, onlar xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Hərbçilərdən biri daha sonra aldığı xəsarətlərdən vəfat edib.
Vaşinqtonda Milli Qvardiya qoşunlarına hücumdan sonra ABŞ hakimiyyəti Əfqanıstan vətəndaşları üçün vizaları və xarici vətəndaşlar üçün sığınacaq müraciətlərinin baxılmasını müvəqqəti dayandırıb.