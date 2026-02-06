İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    Ərdoğan: Zəlzələdən qısa müddət sonra sözümüzü tutduq

    Region
    • 06 fevral, 2026
    • 11:13
    Ərdoğan: Zəlzələdən qısa müddət sonra sözümüzü tutduq

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Kahramanmaraşda baş verən zəlzələnin ildönümü ilə bağlı paylaşım edib.

    "Report" xəbər verir ki, o bu barədə "X" sosial media hesabında yazıb.

    "Üç il əvvəl bu gün yaşadığımız iki böyük zəlzələ nəticəsində Rəhman Allahın dərgahına qovuşan qardaş-bacılarımızı unutmayacağıq. Onların xatirəsini qəlbimizdə və yaddaşımızda daim yaşadacağımıza, əmanətlərinə sahib çıxacağımıza, zəlzələdə dağılan şəhərlərimizi yenidən ayağa qaldıracağımıza dair xalqımıza söz vermişdik.

    Bu gün Allahın izni ilə bu ağır işin öhdəsindən gəldik, cəmi üç il kimi qısa müddətdə şəhərlərimizi yenidən bərpa etdik və dirçəltdik. Sözümüzü tutduq", - deyə Prezident qeyd edib.

    Xatırladaq ki, Türkiyədə 53 mindən çox insanın ölümünə səbəb olan dağıdıcı zəlzələlərdən üç il ötür. 2023-cü il fevralın 6-da ölkənin cənub-şərqindəki Kahramanmaraş vilayətində 7,7 və 7,6 bal gücündə zəlzələlər baş verib.

    Zəlzələ Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türkiyə Kahramanmaraş

    Son xəbərlər

    11:42

    Kamran Əliyev Suraxanıda vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    11:41

    Omanda ABŞ ilə İran nümayəndələri arasında danışıqlar başlayıb

    Region
    11:29
    Foto

    Fərid Qayıbov Naxçıvanda sakinləri qəbul edib

    Daxili siyasət
    11:26

    XXV Qış Olimpiya Oyunlarında bu gün bir neçə növ üzrə yarışlar keçiriləcək

    Komanda
    11:21
    Foto

    "Yaşıl enerji məkanı" məqsədinin icrası üzrə ilin yekunları müzakirə edilib

    Energetika
    11:13

    Ərdoğan: Zəlzələdən qısa müddət sonra sözümüzü tutduq

    Region
    11:13

    Bakıda liseydə şagirdin güllələdiyi müəllimin son durumu açıqlanıb

    Sağlamlıq
    11:10
    Foto

    Milli və bəşəri dəyərlərin tərənnümçüsü - Ağaəli İbrahimov

    İncəsənət
    11:07
    Foto
    Video

    Bakıda liseydə şagirdin müəlliməsini güllələməsi ilə bağlı cinayət işi açılıb - YENİLƏNİB-3

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti