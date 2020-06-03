​В США за время протестов погибли не менее 11 человек

Не менее 11 человек погибли за время протестов и беспорядков в США, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал KTLA.

По его данным, жертвами стали жители Чикаго (штат Иллинойс), Детройта (штат Мичиган), Омахи (Небраска), Девенпорта (Айова), Окленда (Калифорния) и Луисвилля (Кентукки). Большинство погибших - афроамериканцы.

В Окленде был застрелен 53-летний чернокожий сотрудник федеральной службы охраны Дэйв Патрик Андервуд, его напарник получил тяжелые ранения. В Омахе 22-летний чернокожий Джеймс Скарлок был убит, когда вместе с группой сообщников избивал белого мужчину. Во время избиения последнему удалось вытащить пистолет и застрелить его. Также телеканал сообщает о сотнях пострадавших в разных городах США, но точное их число пока определить невозможно.

Отметим, что за последние несколько дней в США в ходе протестов и беспорядков были задержаны примерно 4,4 тыс. человек. Им, в частности, были предъявлены обвинения в мародерстве, нарушении комендантского часа, перекрытии дорог.