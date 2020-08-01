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В США за сутки выявили более 67 тысяч случаев коронавируса

В США за сутки выявили более 67 тысяч случаев коронавируса Более 67 тысяч новых случаев заражения коронавирусом нового типа выявлено за сутки в США, более 1,2 тысячи человек скончались
Другие страны
1 августа 2020 г. 15:30
В США за сутки выявили более 67 тысяч случаев коронавируса

Более 67 тысяч новых случаев заражения коронавирусом нового типа выявлено за сутки в США, более 1,2 тысячи человек скончались. Как передает Report, об этом  сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за минувшие сутки в Соединенных Штатах зарегистрировано 67 023 новых случаев заражения коронавирусом и 1 259 летальных исходов.

Днем ранее эти показатели составляли 67 619 и 1233 соответственно.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 4 562 170 случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 153 тысяч пациентов с подтвержденным COVID-19. Выздоровели более 1,4 миллиона заразившихся.

Во всем мире, по информации университета, зарегистрировали более 17,6 миллионов заразившихся и более 679 тысяч летальных исходов. Число выздоровевших превысило 10,3 миллионов.

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