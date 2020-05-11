В США за сутки из-за коронавируса скончался 731 человек

Свыше 19 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в США за сутки, скончались более 700 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По его данным, за последние сутки в США зарегистрировали 19 710 новых случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 25 621.За последние 24 часа в США скончался 731 пациент с COVID-19, днем ранее сообщалось о 1 615 летальных исходах.По данным университета, в США за все время коронавирусом заразились более 1 329 799 человек, скончались 79 528.