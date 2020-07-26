В США выявили более 65 тысяч новых случаев COVID-19

Более 65 тысяч новых случаев заражения COVID-19 выявлено за сутки в США, ещё 900 человек скончались.

Более 65 тысяч новых случаев заражения COVID-19 выявлено за сутки в США, ещё 900 человек скончались.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

За последние 24 часа в стране зафиксировали 65 490 случаев заражения, умерли 900 человек.

Отметим, что днем ранее в США были зафиксированы более 73 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией и 1 130 летальных исхода за сутки.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 4 178 730 случаев заражения COVID-19, скончались свыше 146 тысяч человек. Выздоровели более 1,2 миллиона заразившихся.