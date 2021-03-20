В США выявили более 61 тысячи случаев COVID-19 за сутки

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за минувшие сутки увеличилось на 61 413, скончались еще 1 445 пациентов

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за минувшие сутки увеличилось на 61 413, скончались еще 1 445 пациентов с подтвержденным заболеванием. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Общее число выявленных заболевших COVID-19 в США за все время достигло 29 730 639, скончались 541 145 пациентов с выявленным коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.