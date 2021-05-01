В США выявили более 56 тысяч новых случаев COVID-19

Количество подтвержденных случаев коронавируса в США за прошедшие сутки увеличилось на 56 381, скончались 1 038 человек

Количество подтвержденных случаев коронавируса в США за прошедшие сутки увеличилось на 56 381, скончались 1 038 человек. Как передает Report со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Днем ранее медики в США зафиксировали более 58 тысяч случаев заражения COVID-19 и 854 летальных исхода.

Наибольший суточный прирост заражений коронавирусом в США - порядка 300 тысяч - был зарегистрирован в начале года. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев COVID - более 4,3 тысячи смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.

В общей сложности с начала пандемии в США выявили более 32,3 миллиона зараженных, скончались более 576 тысяч пациентов с COVID-19.