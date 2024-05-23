ЦАХАЛ атаковал объекты "Хезболлах" в ответ на запуски БПЛА

Израиль заявил об атаке по военным объектам "Хезболлах" в ответ на запуск двух БПЛА.

Израиль заявил об атаке по военным объектам "Хезболлах" в ответ на запуск двух БПЛА.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Согласно информации, истребители ВВС Израиля нанесли удары по ряду военных объектов ливанского движения "Хезболлах" в ответ на запуск двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по израильской территории.

"Были идентифицированы два БПЛА, прилетевших с территории Ливана. Истребители успешно перехватили один из БПЛА, второй упал в районе Кирьят-Шмоны на севере Израиля. О пострадавших не сообщалось", - говорится в заявлении.

"Некоторое время назад истребители ЦАХАЛа нанесли удары по ряду объектов "Хезболлах" на юге Ливана, в том числе по военным объектам в районах Айта-эш-Шаб и Раб-эль-Талатин, а также по военному строению и двум наблюдательным постам "Хезболлах" в районе Одайсе", - добавили в пресс-службе.