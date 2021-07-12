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В США ввели санкции против 100 граждан Никарагуа

В США ввели санкции против 100 граждан Никарагуа США ввели визовые санкции в отношении 100 граждан Никарагуа, под ограничения попали члены Национальной ассамблеи страны, судьи, прокуроры и члены их семей.
Другие страны
12 июля 2021 г. 21:53
В США ввели санкции против 100 граждан Никарагуа

США ввели визовые санкции в отношении 100 граждан Никарагуа, под ограничения попали члены Национальной ассамблеи страны, судьи, прокуроры и члены их семей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом утверждается в распространенном в понедельник заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

Эти лица причастны "к подрыву демократии" и нарушениям прав человека.

"Визовые ограничения применяются к никарагуанцам, которые, как считается, несут ответственность или причастны к подрыву демократии, включая тех, кто несет ответственность за подавление мирных протестов или нарушения прав человека, и членам их семей", - отметил Блинкен.

По его словам, США "продолжат использовать дипломатические и экономические инструменты, чтобы добиваться освобождения политических заключенных и поддерживать призывы никарагуанцев к большей свободе, подотчетности, свободным и честным выборам".

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