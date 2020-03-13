В США введен режим чрезвычайной ситуации

Президент США Дональд Трамп объявил в пятницу в ходе пресс-конференции о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса в стране.

"Я официально объявляю режим ЧС", - сказал он.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, Трамп пояснил, что это даст возможность выделить на борьбу с вирусом "до 50 миллиардов долларов".

Власти в США продолжают закрывать учебные учреждения, вводить запрет на проведение крупных мероприятий и собраний, многие конференции переводятся в онлайн-режим.

Объявление режима ЧС в первую очередь позволит администрации оперативнее распределять необходимые ресурсы для борьбы с заболеванием по всем штатам. Ранее режим ЧС уже был введен на уровне отдельных штатов.