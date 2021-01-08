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В США впервые умерли более четырех тысяч пациентов с COVID-19 за сутки

В США впервые умерли более четырех тысяч пациентов с COVID-19 за сутки Количество скончавшихся за сутки пациентов с коронавирусом в США впервые превысило четыре тысячи.
Другие страны
8 января 2021 г. 17:09
В США впервые умерли более четырех тысяч пациентов с COVID-19 за сутки

Количество скончавшихся за сутки пациентов с коронавирусом в США впервые превысило четыре тысячи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за минувшие 24 часа медики зафиксировали в США 4 085 летальных исходов и 274 703 случая инфицирования COVID-19.

Согласно информации университета Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 21,5 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 365 тысяч заболевших.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-da ilk dəfə bir günə 4 mindən çox COVID-19 xəstəsi ölüb
Версия на английском языке US records more than 4000 coronavirus cases in a single day

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