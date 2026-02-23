В США в зоне предупреждения о снежной буре оказались более 41 млн человек

Более 41 млн жителей северо-восточной части США - от Мериленда до Мэна - оказались в зоне предупреждения о неблагоприятных погодных условиях, вызванных снежной бурей.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NBC News, в числе штатов, объявивших режим чрезвычайной ситуации, Пенсильвания, Род-Айленд, Коннектикут, Нью-Йорк, Нью-Джерси. Власти регионов вводят ограничения на передвижение автотранспортом, отменяют занятия в школах. В отдельных местах ожидаются сугробы высотой более 70 см, а также порывы ветра свыше 30 м/с.

Всего, по данным специализированного портала FlightAware, за воскресенье в США были отменены 3,4 тыс. рейсов, еще 7,3 тыс. - задержаны. Более 162 тыс. потребителей электроэнергии остались без света, наиболее тяжелая ситуация с энергоснабжением складывается в Нью-Джерси и Делавэре, в каждом из этих штатов перебои с электричеством испытывают более 32 тыс. потребителей.

Ранее мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани объявил чрезвычайное положение в мегаполисе из-за надвигающейся метели. ООН сообщила, что на 23 февраля закрывает свою штаб-квартиру, расположенную в центре города, в связи с погодными условиями.