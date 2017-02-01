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    В США в ходе учений истребители ошибочно открыли огонь по военным

    В результате инцидента есть погибший и раненый

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Один военнослужащий США погиб, еще один получил ранения в результате инцидента во время учений на базе американских ВВС в штате Нью-Мексико.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство AP.

    По его данным, два истребителя F-16 по ошибке выпустили несколько ракет класса "воздух-земля" во время учений на базе ВВС Холломан.

    Получивший ранения был госпитализирован, но в настоящее время уже выписан из больницы.

    По факту инцидента ведется расследование. 

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