В США устроили грандиозный фейерверк по случаю Дня независимости

В США отметили 245-ю годовщину независимости.

В США отметили 245-ю годовщину независимости.

По сообщению американского бюро Report, в этом году миллионы людей приняли участие в фейерверке.

Жители столицы и окрестностей собрались на обширной территории у здания Конгресса США, монумента Вашингтону и мемориала Линкольну. Грандиозный фейерверк продолжался около 20 минут.

Ежегодно устраиваемый салют на сей раз был организован на побережье Ист-Ривер в Нью-Йорке.

Красочный фейерверк начался на Таймс-сквер в Нью-Йорке вдоль побережья штатов Куинс и Манхэттен, у Бруклина и Манхэттенского моста и завершился в Эмпайр-стейт билдинг.

Шоу транслировалось в прямом эфире на огромных мониторах, установленных на улицах, и по местным телеканалам.

4 июля США отмечают свой главный национальный праздник - День независимости. В этот день в 1776 году Конгресс США принял основополагающий для страны документ - Декларацию независимости США, провозгласившей независимость страны от Великобритании. Большинство американцев называют этот день просто "четвертое июля" по дате его празднования.

Вюсаля Аббасова