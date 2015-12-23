В США три тысячи человек досрочно вышли из тюрьмы из-за сбоя в системе

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Множество заключенных американского штата Вашингтон были освобождены раньше срока из-за сбоя в компьютерной системе, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Губернатор штата Джей Инсли подтвердил, что более трех тысяч человек по ошибке вышли на свободу в результате компьютерной ошибки. Он добавил, что причиной сбоя может быть произведенное в 2002 году обновление системы.

"То, что мы не решали эту проблему в течение 13 лет, очень расстраивает меня. Это абсолютно неприемлемо и, честно говоря, раздражает", - сказал Инсли.

Отмечается, что об ошибке стало известно в 2012 году, после того, как семья жертвы одного из заключенных узнала о его досрочном освобождении.

По словам губернатора, на данный момент стоит задача найти людей, которых необходимо вернуть в тюрьму. Он добавил, что из 3,2 тыс. человек были обнаружены семеро.