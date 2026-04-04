В США средняя цена бензина с начала войны с Ираном выросла на 37%
Другие страны
- 04 апреля, 2026
- 22:05
Средняя стоимость бензина в США достигла $4,10 за галлон ($1,08 за литр), увеличившись на 37% с начала американо-израильских ударов по Ирану.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации (AAA).
По данным организации, за последнюю неделю цена выросла на 12 центов.
Рост цен обусловлен фактической блокадой Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых морских поставок нефти, а также замедлением добычи нефти на Ближнем Востоке.
Наиболее высокая стоимость топлива зафиксирована в Калифорнии - почти $5,92 за галлон ($1,56 за литр), тогда как минимальные цены отмечены в Оклахоме - $3,29 за галлон ($0,87 за литр).
Последние новости
