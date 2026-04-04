ABŞ-də İranla müharibə başlayandan bəri benzinin orta qiyməti 37 % artıb
- 04 aprel, 2026
- 23:28
Amerika Birləşmiş Ştatlarında benzinin bir qallonunun orta qiyməti 4,10 dollara (bir litr üçün 1,08 dollar) çatıb və ABŞ-İsrail İran zərbələri başlayandan bəri 37 % artıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu Amerika Avtomobil Assosiasiyasının (AAA) məlumatları sübut edir.
Təşkilatın məlumatına görə, son bir həftədə qiymət 12 sent artıb. Qiymət artımı dünyada dənizlə neft tədarükünün təxminən 20 %-nin keçdiyi Hörmüz boğazının faktiki blokadası və Yaxın Şərqdə neft hasilatının yavaşlaması ilə əlaqədardır.
Yanacağın ən yüksək qiyməti Kaliforniyada qeydə alınıb – bir qallon üçün təxminən 5,92 dollar (bir litr 1,56 dollar), Oklahomada isə minimum qiymətlər bir qallon üçün 3,29 dollardır (bir litr 0,87 dollar).
Xatırladaq ki, fevralın 28-də ABŞ və İsrail İrana qarşı birgə hərbi əməliyyata başlayıb. Buna cavab olaraq İran İsrail ərazisinə raket zərbələri endirib. Bundan əlavə, İran qüvvələri Fars körfəzi ölkələrindəki Amerika hərbi bazalarına hücum edib. Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar regionun bir sıra ölkələri öz hava məkanını müvəqqəti olaraq bağlayıb. Elə həmin gün İranın Ali rəhbəri Əli Xamenei ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində öldürülüb.