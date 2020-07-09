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В США считают, что страна не выбралась из первой волны COVID-19

В США считают, что страна не выбралась из первой волны COVID-19 США пока еще не преодолели первую волну распространения заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, о второй волне говорить рано.
Другие страны
9 июля 2020 г. 22:34
В США считают, что страна не выбралась из первой волны COVID-19

США пока еще не преодолели первую волну распространения заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, о второй волне говорить рано.

Как передает Report, об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи в эфире нью-йоркской радиостанции SiriusXM.

Главный инфекционист страны выразил недоумение по поводу того, что многие озабочены угрозой второй волны коронавируса. "Я твержу и твержу, почему все говорят о второй волне? Мы США пока что по колено в первой волне. Мы так из нее и не выбрались", - отметил Фаучи.

Он склонен связывать неточные оценки хода распространения коронавирусной инфекции большой территорией США и разнообразием климатических условий в стране.

"Я имею в виду, что район Нью-Йорка очень отличается от Каспера в штате Вайоминг и любого города Монтаны или штатов на юго-западе", - констатировал Фаучи. Он акцентировал внимание на том, что в городе Нью-Йорке, который с начала пандемии был эпицентром распространения инфекции, теперь ситуация улучшается кардинально благодаря соблюдению рекомендаций федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний.

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