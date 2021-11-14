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В США разбился легкомоторный самолет

В США разбился легкомоторный самолет Небольшой одномоторный пассажирский самолет разбился на американском острове Бивер-айленд (штат Мичиган) в субботу, в результате крушения погибли четыре человека, а также две находившиеся на борту собаки.
Другие страны
14 ноября 2021 г. 07:44
В США разбился легкомоторный самолет

Небольшой одномоторный пассажирский самолет разбился на американском острове Бивер-айленд (штат Мичиган) в субботу, в результате крушения погибли четыре человека, а также две находившиеся на борту собаки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Petoskey News-Review.

По ее сведениям, крушение самолета местных авиалиний произошло после полудня, его жертвами стали пилот, пара, подыскивавшая на острове земельный участок под виноградники, а также местный риелтор.

Единственной выжившей при инциденте оказалась 11-летняя дочь риелтора, она с тяжелыми травмами была оперативно доставлена в местную больницу. Спасти подростка удалось благодаря тому, что проводивший неподалеку учебный полет экипаж вертолета Береговой охраны быстро откликнулся на сигнал о бедствии. Информации о состоянии здоровья выжившей пока не приводится.

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