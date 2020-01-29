В США пропали из продажи медицинские маски

Защитные маски стали предметом дефицита в США, но минздрав страны считает панику преждевременной и призывает граждан страны не волноваться.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил глава ведомства Алекс Азар.

Местные СМИ отмечают, что по мере распространения нового коронавируса в Китае и за его пределами спрос на защитные маски в США вырос, дефицит этого вида медицинской продукции наблюдается как в столице страны Вашингтоне, так и в других городах.

"В последние дни спрос был настолько высокий, что весь наш запас исчерпан, ждем нового завоза", - сообщила сотрудник сетевой аптеки CVS Pharmacy в северном пригороде Вашингтона. Она предположила, что это может быть вызвано сезоном гриппа, но не исключила, что виной тому и новый коронавирус.

По последним данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в США подтверждены пять случаев заболевания новым типом коронавируса в четырех штатах: Калифорния, Иллинойс, Вашингтон и Техас. Для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса из Китая в США, карантинный контроль усилен в 20 американских аэропортах.

Глава министерства здравоохранения США А.Азар отметил, что в масках нет необходимости, это излишний шаг.

"В настоящий момент американцам не о чем волноваться", - сказал он на брифинге, добавив, что, однако, количество заболевших может вырасти