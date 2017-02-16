В США пройдет массовая акция "День без иммигрантов"

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Американские иммигранты планируют не выйти на работу сегодня в ряде крупных городов США в рамках акции "День без иммигрантов", сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Участники акции своими действиями намерены продемонстрировать важность роли иммигрантов в экономике США, а также выразить недовольство иммиграционной политикой президента США Дональда Трампа. Планируется, что акции пройдут по всей стране, в том числе в Вашингтоне, Бостоне, Филадельфии, Хьюстоне, Чикаго и Нью-Йорке.

Напомним, что в конце января Трамп подписал указ, согласно которому на 120 дней ограничивается въезд в США беженцев и на 90 дней приостанавливается въезд в США из стран с преимущественно мусульманским населением - Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.