В США предупредили о приближении к Земле опасного астероида

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ К Земле приближается астероид, по размеру превышающий пирамиду Хеопса, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Астероид 2016 NF23 классифицируется агентством как "потенциально опасный", поскольку пролетит мимо Земли на дистанции менее 0,05 астрономической единицы (7,5 миллиона километров).

По оценкам NASA, размер астероида составляет от 70 до 160 метров в диаметре.

Согласно данным ученых, астероид летит со скоростью более девяти километров в секунду и 29 августа приблизится к планете на максимально близкое расстояние.