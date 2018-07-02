В США предотвращен теракт, готовившийся на День независимости 4 июля

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Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Сотрудники ФБР предотвратили террористическую атаку, готовившуюся в американском Кливленде (штат Огайо) 4 июля, в День независимости США, сообщает Report со ссылкой на американские СМИ.

В связи с планировавшимся терактом арестован один человек, которому предъявлены обвинения в поддержке террористической организации за рубежом.

Другие детали операции будут сообщены на пресс-конференции, которая позднее пройдет в штаб-квартире ФБР в Кливленде.