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    В США предотвращен теракт, готовившийся на День независимости 4 июля

    © AFP 2018 / Suzanne Cordeiro

    Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Сотрудники ФБР предотвратили террористическую атаку, готовившуюся в американском Кливленде (штат Огайо) 4 июля, в День независимости США, сообщает Report со ссылкой на американские СМИ. 

    В связи с планировавшимся терактом арестован один человек, которому предъявлены обвинения в поддержке террористической организации за рубежом.

    Другие детали операции будут сообщены на пресс-конференции, которая позднее пройдет в штаб-квартире ФБР в Кливленде.

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