 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В США подали иск против Трампа из-за условий содержания мигрантов в тюрьмах

    Правозащитники США потребовали от американского президента незамедлительно исправить незаконные условия нелегальных мигрантов

    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Правозащитники подали иск против администрации президента США Дональда Трампа, иммиграционно-таможенной полиции США (ICE) и федерального бюро тюрем в связи с условиями содержания в тюрьмах нелегальных мигрантов.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведущей правозащитной организации США "Американский союз гражданских свобод" (ACLU).

    "Мы просим суд отдать указание ICE незамедлительно исправить незаконные условия и в конечном итоге перевезти задержанных из тюрьмы", - говорится в заявлении.

    В документе отмечается, что в тюрьме, помимо прочего, задержанным не предоставляется необходимая медицинская помощь, а также нормальная еда.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi