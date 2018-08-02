В США подали иск против Трампа из-за условий содержания мигрантов в тюрьмах

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Правозащитники подали иск против администрации президента США Дональда Трампа, иммиграционно-таможенной полиции США (ICE) и федерального бюро тюрем в связи с условиями содержания в тюрьмах нелегальных мигрантов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведущей правозащитной организации США "Американский союз гражданских свобод" (ACLU).

"Мы просим суд отдать указание ICE незамедлительно исправить незаконные условия и в конечном итоге перевезти задержанных из тюрьмы", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что в тюрьме, помимо прочего, задержанным не предоставляется необходимая медицинская помощь, а также нормальная еда.